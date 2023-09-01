有些人只在乎利益，交朋友並不真心，看到親友有難，也不願伸出援手，有的人則是真誠待人，為別人帶來快樂。《搜狐網》近日分享4個最重感情的星座，他們內心非常溫暖，總是願意幫人分憂解勞。

▎巨蟹座

巨蟹座天生很愛照顧人，看到身邊的人不開心，就會主動關心，當朋友遇到困難，還會主動伸出援手，非常重感情，不會在關鍵時刻離開，也因為心思細膩，總會發現別人的需要與難處，巨蟹座就像一顆太陽，給予他人溫暖，也不會背叛自己愛的人。

▎金牛座

金牛座個性固執卻很有原則，不會欺負別人，也不會讓自己吃虧，當朋友有難時，肯定是第一個提供協助的人，雖然金牛座不容易動情，不過一旦投入感情，一定會付出真心，也絕不背叛親友，對於他們而言，朋友是不可或缺的依靠。

▎雙魚座

雙魚座雖然想法天馬行空，給人不切實際的印象，不過卻也因想像力豐富，為生活帶來不同色彩，甚至將朋友親人編織進夢想內，懂得時刻為人著想，希望對方也能擁有幸福，雙魚座心思細膩又敏感，會用心去感受每個感動時刻，對朋友全心全意的付出。

▎天蠍座

天蠍座外表看似冷酷，但卻是他們的保護色，不喜歡熱臉貼冷屁股的感覺，寧可先裝冷漠，不過內心卻是一座活火山，一旦被認定為朋友，就會願意為對方赴湯蹈火，雖然平時不會表現出來，不過會用實際行動證明，是非常重感情的星座。