山繆傑克森在《驚奇隊長2》回歸演出前神盾局局長「尼克福瑞」。（迪士尼提供）

漫威電影宇宙第五階段年度壓軸最新鉅作《驚奇隊長2》將於11月8日（三）搶先全美大銀幕鉅獻，最新精彩花絮今天公開，解開三大驚奇女力之謎，以及驚奇隊長與摯友女兒間形同母女的心結，加上「亂入」的驚奇少女，並把「交換身體」故事元素提升到「宇宙級」程度！

最新花絮以驚奇隊長的獨白開場，她雖為全宇宙力量最強大的人、肩負捍衛全宇宙的重責大任，卻既寂寞又必須恢復被克里人奪走的記憶；隨後接到她摯友瑪莉亞的女兒莫妮卡，莫妮卡現已為藍博上尉，對她闡述在母親去世後多麼希望她在自己身邊；再來她又忽然出現在一個陌生家中，那個女兒竟是「驚奇少女」卡瑪拉，她的亂入增添趣味與變數，卻也意外成為驚奇隊長和莫妮卡解開心結的關鍵中間人。這支花絮不但快速回顧三位主角的前情提要，也解開這三大驚奇女力只要使用超能力就會交換身體的謎底，令人嘖嘖稱奇，立馬把此故事元素提升到「宇宙級」程度！

精彩 「驚奇隊長」布麗拉森早於10歲便踏入影壇，並於成年之初嶄露頭角，在演出賣座強片《歪小子史考特》和《龍虎少年隊》後，她開始大展精湛演技，先以《她和她的小鬼們》廣獲好評，後更以《不存在的房間》榮登奧斯卡影后，而後雀屏中選為大銀幕版驚奇隊長，成為完美女力的化身代言人，也繼續於其他佳作中自我挑戰演技。

加拿大巴基斯坦裔演員伊曼維拉尼在當上驚奇少女前，也才華洋溢地自導自演作品，但會被選上更因為她是漫威大迷妹；飾演成年莫妮卡的泰娜帕麗斯，則已在影視圈耕耘十多年，以熱門影集《廣告狂人》獲得矚目，並曾主演史派克李等名導作品，並先於本片導演妮亞達科斯塔的上一部片《糖果人》挑大樑，也因在《汪達幻視》裡飾演同一角色而順理成章。

前神盾局局長「尼克福瑞」再由金獎影帝山繆傑克森擔綱，並再展他皮笑肉不笑的招牌喜劇功力；當紅韓國歐爸朴敘俊在客串奧斯卡最佳影片《寄生上流》後引起矚目，首度進軍國際更一舉加盟漫威飾演要角；超萌外星橘貓呆頭鵝當然也沒有缺席，這次甚至率領「貓團」登上英國Total Film電影雜誌封面！