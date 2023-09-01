高雄市蛋行1人公司「超思」，竟獲得農業部上億元補助款，記者上午走訪位於岡山區岡榮路某巷弄內1棟民宅「超思」公司，負責人秦語喬對記者詢問皆避重就輕，僅強調「賠錢」，中午竟透過媒體放話，強調根本沒拿政府補助，是為了幫政府才成立「超思」從巴西進口雞蛋，至今不清楚是否有賺錢。

「超思」公司資本額僅50萬元，被外界質疑竟可拿到上億元政府補助款，秦語喬今天上午隔著窗戶回應記者詢問有關農業部上億元補助款事宜，她否認有拿政府補助，請她說明一下，她僅簡單回應：「賠錢！」，也避重就輕，不斷說是媒體亂寫，最後關上窗戶不再說明，手機也關機不再回應。

不過秦語喬中午卻放話媒體，強調她根本沒有拿到政府補助，主要是她有進口日本蛋經驗，也有管道接觸到農業大國巴西，當時台灣嚴重缺蛋，為了幫忙政府解決缺蛋問題，才成立超思公司從巴西進口雞蛋。

秦語喬對媒體表示，外界誤解超思公司是臨時成立，但事實上台灣蛋荒時候，政府尋找許多貿易商協助找蛋，她們也接獲通知，她因有管道接觸農業大國巴西，基於想幫忙政府解決蛋荒問題，所以去年9月成立超思公司，由於雞蛋檢驗合格後直接送往畜產會，因此公司並未設立倉儲。

對於外界質疑超思公司拿了1億多元補助款，秦語喬則是否認，表示「根本沒有拿到政府補助」，到現在也不清楚有沒有賺錢。

秦語喬向媒體指出，她們協助政府這項工作是「很辛苦的！」，沒拿到政府補貼，還遭人誤會，感到非常委屈，也很生氣。

針對衛福部食藥署8月15日查驗不合格必須銷毀的雞蛋，是否損失上百萬元？秦語喬強調：「你看我們會賺錢嗎？我們只是幫忙政府，並不是說為了賺錢！」

記者去電秦語喬，她表示，「我現在很生氣」，她強調「沒有拿到政府補助」，請她澄清一下以避免外界誤解，但她表示，「不用、謝謝」，隨即掛上電話不再回應。