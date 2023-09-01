唐美雲利用空檔到檳城走走，開心和知名壁畫合影。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲這次馬來西亞之旅，還品嚐了許多當地美食。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團馬來西亞表演座無虛席。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團於8月22至28日第4度前往馬來西亞進行文化交流，率領近50名的團隊成員以校園推廣活動與兩齣經典大戲參與檳城藝術節。其中8月25日在大華戲院帶來弘揚大願大孝與慈悲茹素的《光目女救母》，慈濟馬來西亞分會特別邀請許多長照、樂齡與熱愛藝術的觀眾齊聚欣賞，現場座無虛席。

其中一位高齡90歲的老菩薩更親手用彩紙製作精美花束送給演員與工作人員。唐美雲表示：「近來天災人禍頻傳，希望藉由演繹凝聚大家虔誠的願力，共同迴向給深陷苦難的人，讓農曆七月以及往後的每個日子，都能充滿著孝親、歡喜與吉祥。」

第一天晚上的演出順利結束後，隔天劇團又立刻迎來兩項嚴峻挑戰，首先是要在一天之內演出兩場極度考驗演員體力與技術調度的《天鵝宴》，再來是開演時間訂在罕見的上午10點半。這意味著團隊必須在睡眠不足的狀況下摸黑早起，並以百分之百的狀態以馬拉松的方式接連完成兩場傳統大戲。擔任《天鵝宴》靈魂角色的小咪老師表示：「從來沒有一天連演兩場《天鵝宴》過，雖然累是一定會累，但看到觀眾那麼熱情，上台就完全忘記了疲勞。有趣的是，因為嗓子使用過度，隔天早上起床後還一度發不出聲音。」

暌違3年後的再次登台，團隊也充滿著興奮與期待。本次《天鵝宴》在兩天內共演出3場，其中加演的場次是檳城世界文化遺產機構總經理洪敏芝博士為滿足她口中「巨恐怖」的搶票盛況，特別商請劇團破例加開一場的結果。洪博士風趣地表示：「我們其實只有在檳州宣傳，但沒想到靠著口碑傳播，其他州的觀眾竟然也自行揪團前來，無意間促進了各州之間的交通旅遊發展！」演出當天果然人潮爆棚，即使椅子已經排到最緊最密，站著觀戲的群眾仍將戲院擠得水洩不通，充份見識到馬國鄉親期盼3年的熱情徹底爆發。

檳州首席部長曹觀友在全程欣賞後也稱讚：「很榮幸今天有機會在大華戲院欣賞了2個小時令人著迷的台灣歌仔戲，由團長唐美雲領導著才華洋溢的演員、藝技超群的樂師與全心投入的工作人員，令每位觀眾都陶醉在表演之中。」

對於2023馬來西亞文化交流之旅圓滿成功，唐美雲也感性地表示：「這次收穫了滿滿的感動，特別要感謝文化部、文化交流司與駐馬來西亞的支持，讓我們有機會將台灣的歌仔戲帶到國外並且造成這麼大的迴響，而且每位觀眾都意猶未盡，不斷地相約來年再見！」

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