星宇航空桃園機場往返熊本航線1日開航，登機前首航旅客在候機室與空服員合影留念。（范揚光攝）

星宇航空桃園機場往返熊本航線1日開航，機場公司特地出動消防車為首航班機舉行灑水儀式，不但旅客開心不已，也讓星宇航空成為首家定期飛航熊本的國籍航空。

這架班號為JX846的班機上午9時43分起飛，登機前旅客在候機室興奮地在背板前合影留念，地勤人員也一一致贈首航紀念品。當所有旅客登機完畢、班機開始後推時，機場公司特地為首航班機舉行象徵好運的灑水儀式，並出動2輛消防車向機身緩緩噴出2道水柱。此外，班機在當地時間下午13時抵達阿蘇熊本機場時，超人氣吉祥物「熊本熊」也熱情地為旅客接機。

星宇航空表示，首航班機搭載180名旅客，其中包括8席商務艙都滿座，全機座位幾乎完售。熊本也是該公司第7個日本航點，初期每周安排5班往返，自10月29日冬季班表起增為每日1班，以空中巴士A321neo型班機執飛；由於熊本位於九州的中心，因此前往福岡或是鹿兒島都能在1日之內輕鬆往返。