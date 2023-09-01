片中也放入蘭陵劇坊過去的演出片段，透過剪接將不同時空交織，拼貼出演員們奇幻的人生旅程。（蘭陵劇坊 提供）

《蘭陵40—演員實驗教室》記錄下金士傑、趙自強、劉若瑀、鄧安寧等傳奇演員們演出生命中的重要段落，劇碼更邀請蘭陵劇坊成員的子女們加入演出，豐富戲劇生命力。劉若瑀的兒女黃懷槿及陳塵分別出演她的父母，重現她生命中最轉折的段落。

劉若瑀分享，除了兩位孩子對表演都很有興趣外，也想讓他們了解母親的起點，她開心說道：「跟金士傑提起時，他也覺得有第二代的孩子們加入演出，對蘭陵這樣的團體，是非常重要的。」鄧安寧的女兒鄧雨忱也在此次和爸爸有對手戲，這同時是她的劇場初體驗，並分享在《演員實驗教室》的過程經歷了好多的「第一次」，而每一段都是生命中的「Very Moment」。

《蘭陵40—演員實驗教室》紀錄下演員排練的日常，趙自強從沒想過生活片段會成為電影：「心裡有一點小小的尷尬，因為這個電影裡我都在吃。」但仍感謝這些火花能被留下：「電影這個媒介可以留得很久、傳得很遠，希望我們的這些堅持和不屈服，能夠讓大家更喜歡自己、更喜歡擁有在自己手上的時間。」

金士傑則分享，電影最後《謝飯歌》的出現是排練過程最有趣的部分：「遇見這首歌對我來說是極有意義且有趣的。」詞曲由劉若瑀的女兒陳塵創作，同樣取材自生活，為劇碼劃下完美句點，陳塵形容歌曲是透過生命獲得的感動而灌注而成。本片導演王耿瑜更說，也期待大家在電影上映後一起進戲院感受這首動人的歌曲。

《蘭陵40—演員實驗教室》由蘭陵劇坊出身的王耿瑜執導，紀錄下蘭陵劇坊 40 週年的特別演出，除 2018 年於國家劇院演出的片段、排戲花絮外，也放入1983年《演員實驗教室》於南海藝術館首演的片段，其中更可見王家衛御用攝影師杜可風的演出畫面，透過剪接將不同時空的片段交織，紀錄片成了「時間」的見證，拼貼出劇團及演員們這段奇幻的人生旅程。