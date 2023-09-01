中國科技龍頭華為遭美國政府制裁三年，該公司的手機、個人電腦（PC）等產品面臨無晶片可用的慘況，但就在美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國大陸期間，華為無預警開賣新手機Mate 60 Pro，該機搭載「中國製造」晶片，並支援5G網路，意味中國技術突破美方封鎖，華為逆襲成功，對雷蒙多下馬威。

聯合早報報導，華為選在雷蒙多訪問中國期間開賣新機，展現不向美國示弱的姿態，甚至狠打臉美國商務部，畢竟雷蒙多是把200多家中國企業納入美國商務部「黑名單」的部長，而其下屬工業與安全局（BIS）就是祭出制裁禁令的黑手。

大陸官媒環球時報還發社評指出，華為手機發布時間恰巧踩在了雷蒙多訪華期間，「在美國打壓之下昂起頭來」的聲音應當被雷蒙多以及更多美國人聽到。

社評強調，手機在3年的被迫沉寂後「重出江湖」，就足以證明美國的極限打壓已經失敗；這也是美國對華科技戰的一個縮影，折射出全過程，並預示著最終結果。