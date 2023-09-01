2024民進黨新北市立委參選人、新北市黨部主委何博文今遭國民黨指控碩士論文涉嫌抄襲，相似度高達58％，甚至11頁結論中10頁都是抄襲，何博文則回嗆，藍營抹黑是為搶救藍委洪孟楷的選情。臉書粉專「政客爽」則翻出民眾黨前立委蔡壁如涉嫌論文抄襲時，何博文還嗆說「辭立委負責，看不下去」，大酸「看不下去別人抄襲，但可以容忍自己抄襲」，若照民進黨主席賴清德的標準，何就該退選了。

國民黨今召開記者會，揭露何博文淡江大學碩士論文嚴重抄襲，相似度高達58％，包括研究方法與限制通篇全部照抄，11頁論文結論中有10頁抄襲，高達90％。發言人也酸，何博文最大的努力就是加入1032組上下引號。

何博文則回應，經自己比對後，論文前半部相似度17.35％、後半部11.97％，平均14.66%，相似度低於15%，並未逾越淡江大學獲得碩士學位的標準，願意配合淡大學倫會審查；並批評國民黨文傳會的指控是為了前文傳會主委洪孟楷的個人選情，已涉嫌違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，不排除進一步法律行動。

臉書粉專「政客爽」則指出，去年10月，民眾黨前立委蔡壁如碩士論文涉嫌抄襲，當時何博文酸說，蔡壁如應知所進退，「辭立委負責！看不下去！」但如今何博文自己被控抄襲，卻是回嗆「國民黨搶救洪孟楷的選情」。

「政客爽」也大酸，「北海小抄人的反應跟林智堅87分像欸！按照賴清德的高標準，你已經該退選了，笑死。何博文看不下去別人抄襲，但可以容忍自己抄襲，這個標準真的是台灣下一代的楷模，這就是執政黨該有的態度，讚！」

相關新聞也被轉到網路論壇PTT上引發討論，網友也嘲笑說，「照dpp之前的邏輯的確該立刻退選」、「就退選吧，不然甲魚又要說一屍一命了」、「賴神不是說要解決學倫問題？結果還推出一個抄襲仔」、「賴神可是道德完人耶，怎麼能容許這種事」網友也提醒何博文，「登記不要填碩士學歷」。