新北市政府1日頒發「112年度新北市優良公寓大廈評選獎」，由新北市副市長陳純敬頒獎給14個獲獎社區。陳純敬表示，市長侯友宜上任以來推動新北市翻轉，要落實安居樂業的目標，就要從公寓大廈開始做起。希望透過評選活動，鼓勵新北各社區良性競爭、互相學習，為民眾提升生活環境的品質。

陳純敬表示，安居樂業的目標，不只要由政府做整體規畫，同時也要考慮氣候變遷的影響，將永續發展納入考量目標，其次在社會安全網上努力，而要實際落實這個目標，就必須從社區開始發展。

陳純敬指出，新北市設有管委會的社區有超過1萬個，不同社區都有自己的特色，希望藉由每年舉行的評比，鼓勵社區間互相觀摩學習，提升居民不論是在軟硬體設備或是環境方面的品質。

這次評選分為大型、中型、小型、風華再現及山坡地社區5個組別，並特別聘請19位相關產、官、學界專家組成評選委員會，實地走訪社區選出優良社區。除了4個社區榮獲「幸福安居金質獎」，並獲得8萬元獎金，還有10個社區特色獎。

工務局長祝惠美表示，因為各社區報名踴躍，另外再頒發社區特色獎，並分為「社區管理特色」及「環境永續特色」。其中「社區管理特色」獎勵在管理方面有創新的社區；而在環保議題特別用心，例如落實做好垃圾分類、循環經濟或是設有綠能裝置的社區，則頒予「環境永續特色獎」。

另外，祝惠美說，今年特別感謝在管理社區方面付出心力的物業公司總幹事。她表示，這些派駐在各社區的總幹事非常辛苦，在管委會和物業公司之間奔波，社區有危險時也會率先提出警告，默默為社區奉獻。因此，今年特別頒發個人貢獻獎給那些辛苦管理社區的總幹事。

工務局表示，今年入圍的許多社區都為環境永續盡一份心力，榮獲「大型社區組幸福安居金質獎」的日勝幸福站A6東區，不只取得新北低碳白金級認證、無菸標章、加入失智友善組織等，更在疫情期間有效設置網購循環包裝歸箱。

在新店區的捷家和社區則獲得「中型社區組幸福安居金質獎」，該社區取得新北低碳白金級標章認證，還在屋頂設置開心農場與住戶分享，更打造樂齡居住環境。

而「小型社區組幸福安居金質獎」則由中和區的遠雄左岸玫瑰園社區獲獎，社區在停車場內設置多座電動車充電樁，打造電動車友善社區。另外，今年也首度評選出5家管理維護公司榮獲「服務榮寓榜」。