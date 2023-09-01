美國經濟數據保持韌性、經濟軟著陸可能性預期升高，帶動美國公債殖利率攀升。然市場樂觀預期美國聯準會（Fed）升息已近尾聲，特別股受惠利差收歛上漲，抵銷美債殖利率上升影響，7月特別股指數收漲，特別股ETF持續呈現資金淨流入。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，儘管近期美債中長天期殖利率受許多風險擔憂而走高，但預期美國實質利率已達近2％的高檔區，加上近2月美國通膨數據明顯改善，降低聯準會年底前再升息的機率，美債10年期殖利率上升幅度預料將放緩。

此外，信評機構雖調降美國地區銀行信評，主因這些銀行受利息支出上升、商業地產困境而影響獲利，加上相對資本水平較低。不過，市場認為降評不是警告銀行體系危機，而是表達未來2年對地區銀行獲利能力下降、及監管加強將造成信貸成本上升的擔憂。

不過，聯準會推出的緊急貸款機制（BTFP）和近期財政部發債，反使存款準備金增加和逆回購下降，將有效緩解銀行資金壓力，對特別股影響不大。據彭博統計，特別股7月有4檔信評被調升、6檔被調降，所幸降評檔數呈現下滑趨勢，特別股指數總成分檔數增至205檔。

投資策略方面，馬治雲指出，將持續聚焦基本面穩健、高票息等優質標的，並伺機參與新發行特別股，尋求中長期風險調整後的報酬潛力。截至7月底，持續關注體質較為穩健的大型商業銀行和保險業，且偏好現金流量能見度較高的公用事業和通訊服務業。