美國最高法院大法官湯瑪斯今天在年度財產報告中，首次承認他去年曾3度搭乘共和黨大金主柯羅的私人飛機旅行。不過他對外界批評前幾年為何沒有申報一事也予以駁斥。

美聯社報導，這是大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）多年來首次報告受到柯羅（Harlan Crow）招待。在聯邦司法機構網站上發布的文件中，這位75歲的法官表示，他正遵守聯邦關於旅行申報的新準則，但不包括先前任何由柯羅負擔費用的旅行，其中如2019年於印尼所登上的遊艇由柯羅擁有。

該報告發布之際，外界對大法官的倫理準則日益關注，一系列報告顯示，湯瑪斯多年以來，一直從富商與保守事業贊助者的柯羅手中收到未公開的昂貴禮物，包括國際旅行。

此外，湯瑪斯母親在喬治亞州一直居住的房子是由柯羅所購買，同時湯瑪斯和妻子金尼（Ginni Thomas）撫養的小孩，其2年私立學校學費也是由柯羅支付。

美國最高法院大法官並沒有具約束力的倫理準則，大法官拒絕這樣的想法，也拒絕由國會加諸於他們身上。

今年春天，最高法院所有的9名大法官都簽署了由首席大法官羅伯茲（John Roberts）提供給參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）的倫理聲明。羅伯茲在聲明中認知大法官可以採取更多措施來解決倫理問題。

但此一聲明和羅伯茲的意見都未能安撫參議院的民主黨議員。民主黨控制的委員會在7月的黨派投票中，通過了有關法官的倫理準則。

不過這項立法要在參議院通過的機會很小，需要至少9張共和黨人票，而共和黨強烈反對此案，在共和黨控制的眾議院也很難過關。

代表湯瑪斯的律師柏克（Elliot Berke）發表了措辭激烈的聲明為湯瑪斯辯護，並針對批評者予以反駁。

柏克說：「對湯瑪斯法官的攻擊全然荒謬與危險，他們以聯邦倫理檔案為血腥的政治運動開啟可怕先例。湯瑪斯法官在修正後提出的報告中，回覆並徹底駁斥在這場黨派之爭中所捏造的指控。」

但是2位曾為最高法院大法官或提名人提供建議的倫理專家表示，多年來他們一直很清楚乘坐私人飛機旅行必須提出報告。

潘特（Richard Painter）是阿利托（Samuel Alito）與羅伯茲被提名為大法官時的白宮首席倫理律師。潘特表示：「如果你搭私人飛機免費旅行，就是要提出報告。我不明白說『哎呀，規則現在變了』的意義何在。這根本只是一堆廢話。」

潘特現在相信，法院需要自己的倫理律師和督察長來調查可能的司法不當行為。

另一位倫理專家吉勒斯（Stephen Gillers）在電子郵件中表示：「未能報告由企業贊助者支付的私人飛機旅行，一直是湯瑪斯報告中的一個明顯遺漏。」已退休的大法官布雷爾（Stephen Breyer）過去曾向吉勒斯尋求相關建議。

湯瑪斯報告中提及的旅行，有1次是去柯羅位於紐約州北部阿第倫達克山脈（Adirondack Mountains）的小屋。非營利調查新聞機構ProPublica的報導指出，湯瑪斯每年都會去那裡。

湯瑪斯另外2次旅行是前往達拉斯，他是在保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）主辦的會議上發表談話。

湯瑪斯指出，因為大法官推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）有關墮胎權的意見書草稿外洩，法院官員基於安全考量，建議他在5月中的其中1次行程不要以商業方式進行。

湯瑪斯在申報他和妻子擁有價值120萬至270萬美元不等的資產時，還更正先前報告中其它幾項錯誤。其中包括遺漏去年價值10萬至25萬美元的信用合作社帳戶，以及妻子名下價值不到10萬美元的壽險保單。

大法官湯瑪斯和阿利托的年度財產報告是今天才發布的，比起其他7位大法官的報告晚了將近3個月，湯瑪斯和阿利托獲同意可延期90天發布報告。

雖然阿利托大部分資產是共同基金，但他仍持有能源和其他公司股票，這有時迫使他退出最高法院的案件。阿利托申報的資產總值280萬至740萬美元。

阿利托在「華爾街日報」（Wall Street Journal）1篇不同尋常的專欄中表示，他沒有義務報告阿拉斯加之行，也沒義務迴避任何涉及該位捐助者的案件。