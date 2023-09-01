鄧男轎車撞擊護欄後，在空中翻轉8圈，車身嚴重受損，警方調查事故發生原因。（國道警方提供）

26歲鄧姓男子昨午駕車行經國道3號北上46公里處，疑車速過快，轎車失控先擦撞隔壁車道的休旅車，再衝撞護欄，由於鄧男未繫安全帶，直接拋飛車外，被送往醫院急救。警方呼籲不論駕駛或乘客皆須依規定繫安全帶，否則將處3000至6000元罰鍰。

警方指出，昨午2時，鄧男駕車行經國道3號北上46公里處，因車速過快，先撞上隔壁車道休旅車後，整輛車失控衝撞護欄，強大的撞擊力道，使得鄧男轎車在空中翻轉8圈，由於鄧未繫妥安全帶，他被拋出車外。

從行車紀錄器畫面可以看出，鄧男轎車撞擊到護欄後，幾乎完全失控，在空中連續翻轉，而鄧則被拋出車外，後方駕駛見狀，緊急閃避。

國道警方表示，鄧男頭部受到重創，經救護車送醫，目前仍在醫院觀察中。警方呼籲，駕駛人、前座或小型車後座乘客均須依規定繫安全帶，未繫安全帶可依《道路交通管理處罰條例》，處3000至6000元罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。