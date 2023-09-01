彰化縣警局員林警分局偵查隊偵查佐許家瑜，獲選中華民國偵防協會刑事績優人員。（員林警分局提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局員林警分局偵查隊偵查佐許家瑜，原是職業軍人，因嚮往警察工作，考上警職多年後，又再挑戰刑事工作，於2016年轉任偵查佐，屢破大案，績效出類拔萃，工作能力深獲長官及同事肯定，也讓他獲選中華民國偵防協會刑事績優人員。

許家瑜於2006年辦理退伍，當時他在軍中的階級是中士，他認為警察工作更有挑戰性，因此由軍轉警，考上警職後，曾在員林警分局永靖分駐所擔任行政警察，因為對於刑案偵辦有濃厚興趣，遂於2016年轉任分局偵查佐，從事刑事偵查工作。

刑警一職因績效壓力之故，近年來員警轉任的意願逐年降低，各偵查隊常面臨招不到人手的窘境，但許家瑜認為當警察就是要抓壞人，當刑警才能實現當警察的抱負，因此對刑警工作十分投入，工作態度很積極，遇到大案不但不閃不避，反而有點興奮。

他在擔任偵查佐期間破獲組織犯罪、詐騙機房、槍砲、毒品製造工廠、人口販運、就服法等案件，也曾在攻堅現場及追捕嫌犯時造成腳部骨裂，辦案一馬當先，逮人奮不顧身，於今年6月榮獲彰化縣警察局模範警察後，近日更獲選中華民國偵防協會刑事績優人員，不只實現自我成就，更激勵團隊士氣。

「他是隊上的大柱子！」員林偵查隊長蕭志旺說，許家瑜對工作相當主動積極及投入，且有點像是棒球隊中第四棒的角色，越是關鍵時刻，越能發揮能力。

員林分局長葉文啟表示，感謝許家瑜對警察工作付出，面對繁雜刑事工作，仍能抽絲剝繭積極破案，這種精神值得鼓勵和學習，也感謝在治安工作中默默付出的警察同仁，「因為有你們，才能有平穩的治安。」