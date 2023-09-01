根據美國農業部數據，在2023收成年，美國玉米估將佔全球玉米出口量約23%，遠低於巴西的近32%。而在9月1日開始的2024收成年，巴西也將保持領先。

回溯到甘迺迪政府時期，美國只有一次跌落全球玉米出口王座，即在2013年，當時美國遭逢嚴重乾旱。—直到現在，美國玉米出口業從未連續兩年屈居第二。

美國農民可能對失去玉米出口一哥地位不會感到太陌生，過去十年間，他們也失去了黃豆和小麥出口的冠軍寶座。首先是黃豆出口，巴西在2013年搶得領先。隔年，在面臨來自歐盟和俄羅斯的競爭下，美國也失去在小麥出口市場的主導地位。

美國不斷流失農業競爭力，對於一個長期將糧食作為地緣政治力量的國家來說是一大打擊。在冷戰最激烈的時期，美國即利用其豐沃的糧食供應作為工具，成功阻止共產主義在開發中國家蔓延。

已從業近50年的資深交易員Ann Berg表示，美國讓我想到「溫水煮青蛙」，它失去了其主導地位，但這花了40年之久。

事實上，美國玉米出口的變化並不完全令人意外。多年來，聯邦政府一直鼓勵使用國內種植的玉米生產燃料乙醇並加入汽油中，約40%的美國玉米被用於生產生質燃料，但隨著越來越多電動汽車上路，這個需求可能面臨風險。

伊利諾伊州農民、全國玉米種植者協會首席經濟學家Krista Swanson表示，巴西這個拉丁美洲國家的豐收與美國的歉收，再加上巴西貨幣貶值，使其玉米出口業在本季佔得上風。她認為今年美國在全球玉米市場遭遇一些挑戰，並希望這只是暫時現象，「當整個5月和6月巴西每蒲式耳（bushel）玉米市場價格比美國便宜75美分時，這真的很難競爭」。

但這可能不會只是暫時現象，因為美國玉米產業在全球競爭的一些劣勢將持續存在，包括美國的人力和運輸成本較高、密西西比河持續乾旱堵住了中西部農作物的主要貿易動脈、中國轉向巴西採購穀物等。此外，巴西一直在提升其港口與基礎設施，以及巴西的玉米是一年兩收，這比美國更競爭優勢。對於農產品大客戶中國來說，巴西沒有任何美國的政治包袱。去年中國簽署了一項購買巴西穀物的協議，以減少對美國的依賴，這份新協議的第一批玉米將於11月起程運往中國。

政策研究諮詢公司Trivium China農業分析師Even Pay表示，短期內美中兩國的外交關係不太可能改善太多，這將使美國農業處於某種劣勢。

因此，即使短期內美國玉米有一兩年重新奪回出口王座，但從長遠來看，考量到與巴西相比所面臨的種種障礙，美國也不太可能一直守住王位。