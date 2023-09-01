現在防詐騙及性平三法宣導是政府當前重要政策，新北警婦幼警察隊於今（1）日下午前往金陵女中，結合學校運用教育部所訂定開學第一週「友善校園週」活動，向數百位師生宣導防詐騙並介紹性平三法的相關規定，尤其現在大家生活中幾乎離不開3C，就是所謂電腦、手機和消費電子等產品的代稱，而各類詐騙訊息也藉由3C產品大量滲透誘騙民眾，為了提醒大家提高警覺，避免受騙，更要謹記冷靜(Calm down)、查證(Check it out)、撥打165(Call 165)的3C防詐觀念，以加強自身防詐免疫力。

警員吳愉齡現場宣導性平三法與防詐騙，學生互動反應熱烈。（圖／新北市政府警察局提供）

由於政府訂頒新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，其中「識詐」(教育宣導面)精進作法就是中央結合地方，公私協力合作，實施百工百業宣導措施，並將反詐騙觀念納入法治課程，建立防詐知能，所以警察在宣導面責無旁貸，而今年亦為教育部「識詐」面向教育宣導重點年度，從師資、宣導、課程、資源等面向著手，推動校園詐騙防制整體策略，另外因應社會「me too」性騷擾事件頻傳，新北婦幼警本次宣導亦同時向大家介紹性平三法的適用範圍及申訴、處罰等相關規定，以落實性別平等觀念，勇敢拒絕性騷擾。

警員吳愉齡現場宣導性平三法與防詐騙，學生互動反應熱烈。（圖／新北市政府警察局提供）

警員吳愉齡現場宣導性平三法與防詐騙，學生互動反應熱烈。（圖／新北市政府警察局提供）

新北婦幼警察隊強調「防詐騙」及「性平三法」的宣導是當前犯罪預防的重要工作項目，宣導教育雖難有立竿見影之效，但只要持之以恆，不斷推廣，成為社會運動，蔚為風潮，一定可以漸漸減少犯罪，現階段不只從結合校園宣導做起，還會持續主動走入各民間企業、公司、團體等，藉由公私協力，將宣導工作產生最大化的預防效益。

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