中國大陸外交部發言人汪文斌1日主持例行記者會。有記者提問，日本啟動核汙染水排海以來，日方官員一再聲稱，排海有科學依據，完全透明，日方還多次指責中國對日實行水產品進口禁令缺乏科學依據，聲稱中國是唯一反對日本排海的國家，要求中方撤銷進口限制。對此，汪文斌表示，日方言論完全是顛倒黑白，混淆視聽。

汪文斌指出，如果日方尊重科學的話，為什麼要嚴格限定國際原子能總署的評估範圍，把排海以外的其他可能處置方案一律排除在外？為什麼要將放射性元素氚設計成無害的吉祥物形象，還要把福島核汙水和世界各地通行的核電站正常運行排水混為一談？如果日方尊重科學的話，為什麼核汙水排海受到國際社會的強烈質疑，引發普遍憤慨？為什麼迄今沒有幾個國家公開支持日方的排海行動？事實上那些口頭上表示支持日本的國家，恰恰是進口日本水產品數量下降最多的國家。如果日方尊重科學的話，為什麼日本國內有高達4成的民眾反對排海？為什麼多達8成的日本民眾對此表示擔憂和不滿呢？

中方主管部門對原產地為日本的水產品採取緊急措施，這是維護食品安全和公眾健康的正當合理必要之舉。包括韓國、俄羅斯、馬來西亞、泰國等在內的地區國家，也都採取了相應防範措施，難道日方可以向全球轉嫁核汙染風險，其他國家就不可以採取維護海洋環境和民眾健康的應急保護措施嗎？天下哪有這樣的道理？

汪文斌指出，目前公開的福島核汙染水監測數據都只是日方單方面提供的。國際原子能總署官網關於福島核汙染水專欄也明確標註，其資料和數據由日本東京電力公司提供，而東電公司多次曝出篡改、瞞報、虛報數據的醜聞，在長期國際監測機制缺位情況下，本應作為被監督者的日方，卻充當其唯一的核汙染水數據的檢測者。這樣的檢測談何科學、透明、可信。

汪文斌說，日方聲稱中方是唯一反對福島核汙染水排海的國家，這純屬罔顧事實，顛倒是非。必須指出，如何處置核汙染水，絕不是日本一家私事，也不僅僅是個別國家之間的事，而是事關汙染海洋還是保護海洋、破壞環境還是呵護環境、危害人類健康還是維護人類健康的重大問題。在這個問題上，日本需要面對的不是哪一個國家，而是整個國際社會。日本應該做的不是以受害者的面目鳴冤叫屈，而是以加害者的身分檢討反省。

汪文斌強調，奉勸日方正視周邊鄰國和國際社會關切，立即停止向全球轉嫁核汙染風險，不要站在整個國際社會的對立面，否則必將為此承擔長遠的道義和法律責任。