軍方的「遠朋班」將大升級，並且換成我方的高階軍官出訪！根據國防部113年度公開預算書顯示，明年起國防大學校長將親自率團出訪，首站將赴拉丁美洲地區國家的國防部或國防大學拜會！

根據《自由時報》引述軍方人事消息指出，明年起陸續規劃由國防大學校長親自率團出訪，包括亞洲、非洲及歐洲等國家，並且成為常態性出訪，目的是讓國軍上將級官員公開化、常態化地出訪。

遠朋班於1971年設於北投復興崗，為亞非拉等國家培訓軍事人才，到目前仍持續運作中，而明年起則換由我方的高階將領率團出訪。

過去我方的軍事官員並不乏出訪的事例，不過為顧及受訪國不受干擾，因此多採取低調態度。但這次由國防部預算書顯示，軍方高階將領出訪已漸漸採取半公開、常態化模式。

《自由時報》引述捷克國防大學官網消息表示，捷克國防大學2月邀請我國國防大學校長劉志斌上將赴該校簽署雙邊學術合作備忘錄，劉志斌與該校副校長Libor Kutěj穿著「戎裝」同框入鏡。