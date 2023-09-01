海葵颱風路徑劇變，如今快馬加鞭朝台灣前進。新北市府今(1日)下午也宣布，即日晚上7點起，開放市內218所學校供民眾緊急停車。
海葵路徑二度南修，如今恐從東部地區登陸，對台威脅度直接升到最高，若成真，將會是4年來首個中心正式登陸台灣的颱風。
新北市府表示，1日晚間7點起，218學校，以及水門周邊部分道路紅黃線開放暫時停車，同時高灘地停車場車輛只出不進，河川區域橫移門及越堤道路明(2日)上午10點前關閉。
海葵颱風路徑劇變，如今快馬加鞭朝台灣前進。新北市府今(1日)下午也宣布，即日晚上7點起，開放市內218所學校供民眾緊急停車。
海葵路徑二度南修，如今恐從東部地區登陸，對台威脅度直接升到最高，若成真，將會是4年來首個中心正式登陸台灣的颱風。
新北市府表示，1日晚間7點起，218學校，以及水門周邊部分道路紅黃線開放暫時停車，同時高灘地停車場車輛只出不進，河川區域橫移門及越堤道路明(2日)上午10點前關閉。
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