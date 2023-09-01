國立故宮博物院去年因「蘭千山館」的文物寄存合約而倍受爭議，近日除了確定蘭千山館續存，未來5年內仍會留在故宮，故宮也在上月31日公告了新的藏品徵集作業要點，寄存文物將新增「必要之保管與維護費用」。針對有媒體解讀蘭千山館文物「長年免費寄存故宮」，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖強調，當時林柏壽提供了100萬元的展曝費，不應被視為「免費」寄存。

故宮公告的新版藏品徵集作業要點，仍將寄存視為徵集作業，而寄存合約中將包括「授權本院得依文化資產保存法第66條規定，將所接受寄存之文物進行暫行分級，並得提報文化部文化資產局進行古物審議。」寄存年限不得少於5年，寄存合約中還會包括寄存的必要保管與維護費用。寄存期間的保險與理賠問題也有了相應的辦法，包括「寄存期間，寄存者應依文物寄存審查後所訂保險價值，購買藝術品綜合保險，將本院列為共同被保險人。寄存開始七日前，提供本院藝術品綜合保險保單（副本）存查。」

陳學聖肯定現任院長蕭宗煌在留住蘭千山館文物上的努力，且過去被忽略的文物保險問題，也有了較周延的規定。但他強調蘭千山館文物從來就不是免費寄存，不應成為前任院長吳密察的「改革」理由。他指出，50多年前，林柏壽將蘭千山館文物寄存故宮時提供的百萬展曝費，在當時可謂連城的天價，不應被解讀為長年免費寄存。

此外，陳學聖強調，徵集要點特意增加授與故宮指定國寶的權利，看起來誠意十足，但他仍認為故宮本就有權將其保管的文物提報為國寶，與文物的所有人無關，即便所有人沒有意願提報，但也未必會反對由故宮提報。且林柏壽在寄存合約上曾聲明，來日故宮國寶重返北平，「蘭千山館」文物還是要永留台灣，如今，永留台灣最保險的方法，就是指定為國寶或重要古物。

故宮回應指出，各界關注國立故宮博物院「蘭千山館」文物寄存相關事宜，該案前於民國58年6月12日經院內會議審查通過，當時訂定「蘭千山館寄存藏品維護基本保管委員會組織辦法」與「蘭千山館、國立故宮博物院交接寄存辦法」，作為雙方規範依據。

其中，依寄存辦法第9條，林柏壽先生自民國58年7月1日起分兩年提交新台幣100萬元，以為基金，專供「寄存品之維護、裝璜及出版使用」。目前該筆基金併計利息結餘約新台幣118萬餘元。

國立故宮博物院表示，對林柏壽先生及家屬寄藏保存文物之初衷及善意，至始至終心存感激。目前雙方已達成「蘭千山館」續存故宮博物院5年之共識，故宮並將在尊重家屬的原則之下，妥善處理寄藏後續相關事宜，感謝各界的關心。