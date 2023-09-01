為確保存量房貸利率調整順利落地，大陸央行分支機構9月1日陸續在官網公布北京、上海、深圳等地首套商業性個人住房貸款利率自律下限有關情況。

中國人民銀行、大陸國家金融監督管理總局8月31日發布《關於調整優化差別化住房信貸政策的通知》和《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》。

通知中明確，自9月25日起，符合相關條件的存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款置換存量首套住房商業性個人住房貸款。

新發放貸款的利率水準由金融機構與借款人自主協商確定，但在貸款市場報價利率（LPR）上的加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。

中國人民銀行北京市分行1日公示，2019年10月至今，北京地區首套商業性個人住房貸款利率下限為相應期限的貸款市場報價利率（LPR）＋55個BP。大陸全國首套商業性個人住房貸款利率下限為：2019年10月至2022年5月為LPR，2022年5月至今為LPR-20個BP。

大陸央行上海總部為確保存量房貸利率調整順利落地，公布上海首套商業性個人住房貸款利率自律下限有關情況；其中2021.7.24-至今上海執行的利率下限水準為LPR＋35BP。

大陸央行深圳市分行公示深圳市首套房貸利率下限歷史調整情況。2022.5.15-至今，深圳執行利率下限水準為LPR＋30BP，大陸全國利率下限水準為LPR-20BP。

此外，福建、河南、江西、湖南、吉林、甘肅、西藏、內蒙古、貴州等地的市場利率定價自律機制也透過中國人民銀行分支機搆官網發布公告，披露近幾年當地或省內各城市首套房貸款利率下限執行情況，以確保存量房貸利率調整順利落地。