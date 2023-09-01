六大都會區地政局今天公布8月買賣移轉棟數共2萬202棟，月增1.6%、年增5.5%。專家指出，平均地權條例新制實施後，限縮預售屋轉手彈性，讓不少民眾轉向中古屋市場，帶動成屋市場買氣。

六都當中，台中、台南市8月買賣移轉棟數皆創年、月雙增的佳績，台中市為4095棟，月增5.5%、年增1.7%；台南市2510棟，月增36.9%、年增24.4%。

其他地區方面，台北市8月買賣移轉棟數為2135棟，月減5.9%、年減4.5%；新北市4774棟，月減2.4%、年增6.8%；桃園市3632棟，月減5.8%、年增4.3%；高雄市3056棟，月減2.9%、年增4.5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在雖是農曆7月傳統淡季，但8月買賣移轉數據反映的是1個月到2個月前的交易；另外，平均地權條例新制實施後，限縮預售屋轉手彈性，也使不少民眾轉向中古屋市場，帶動成屋市場買氣，加上台中、台南的交屋潮仍踴躍，進而帶動8月六都整體的買賣移轉量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察房市近期移轉量，似乎有些微落底跡象，顯示市場在平均地權條例等政策影響下，非自用需求逐漸退場，加上過去幾年市場預售推案量大，交屋後也會支撐移轉量，預估下半年在交屋仍有一定數量的趨勢下，六都買賣移轉棟數應會較去年微幅成長或持平，全年移轉棟數可望超過28.5萬棟，當前整體呈現投資退場、自用穩健的市況。