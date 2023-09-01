中國外交部今天宣布，義大利副總理兼外交部長塔加尼3日至5日訪問中國，將與中國外交部長王毅會面。塔加尼此前表示，訪問會談及調停俄烏戰爭、義大利退出「一帶一路」等重要議題。
中國外交部發言人汪文斌1日公布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，塔加尼（Antonio Tajani）將於3日至5日對中國進行正式訪問。期間，兩國外長將共同出席中義政府委員會第11次聯席會議。
塔加尼8月接受義大利媒體訪問時表示，義大利政府很重視教廷促進俄烏和平所做的努力，希望俄烏停止戰爭、恢復和平，且承認烏克蘭的自由與獨立。
他說，此行訪中的任務之一，是要敦促北京政府向莫斯科發揮積極角色，促進和平進程。
義媒此前報導，塔加尼此行訪中還有一項非常微妙的任務，就是為義大利不再續簽「一帶一路」的決定做好準備。
塔加尼表示，義大利並非對中國帶有偏見，而是希望增加對中貿易，但發現「一帶一路」倡議效果有限，其他未跟中國簽署「一帶一路」的歐洲國家，對中貿易增幅反而更大，因此義大利會慎思並做出決定。
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