本次9月配息為凱基優選高股息30（00915）掛牌上市以來的第三次配息，每單位配息金額從第一次的0.22元、第二次的0.32元，到這次預計配發0.7元，凱基投信表示，凱基優選高股息30（00915）配息金額可以逐次遞增，關鍵在於以高股息、高品質、低波動的「兩高一低」選股邏輯，打造股息／績效二刀流的高股息ETF。

法人觀察自6月除息至今，凱基優選高股息30（00915）能無懼大盤同一時期下跌3.8％的影響，成為9月除息ETF中少數報酬達到雙位數的季配原型ETF，應該是因豐厚的資本利得讓凱基優選高股息30（00915）得以配出0.7元的好水準，加上今年6-8月除權息旺季已經穩穩入袋的成分股股息收入。

凱基投信表示，整體關鍵在於篩選與定審機制奏效，透過獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動與股息指標排序，最後再以股息指標調整權重，藉由層層檢驗篩選，打造具競爭力的成分股組合，因此得出豐厚資本利得，並得以轉化成股利配發回饋給投資人。

面對第三季接下來市場可能持續震盪，投資難度增加，凱基投信建議，凱基優選高股息30（00915）追求股息與價差兼顧，不失為應對多變市況的好選擇；追求打造現金流藍圖的投資人，可趁除息前進場布局未來的股息與資本利得。