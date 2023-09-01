2023金馬創投會議劇集入選企劃案名單1。（金馬執委會提供）

2023金馬創投會議劇集入選企劃案名單2。（金馬執委會提供）

金馬創投會議劇集（Series）企劃案徵件邁入第四年，持續迎來無數海內外好手投件。今年共有18件作品自激烈競爭中脫穎而出，入選名單陣容吸睛，題材多元、充滿新意，令人萬分期待！

不少入選企劃以大時代或真實人物為本，細節鋪墊充滿張力。《斯卡羅》導演曹瑞原再次端出拿手時代劇，《我們的年代－時候》翻玩民歌詮釋眷村青年的成長與滄桑；《當男人戀愛時》導演殷振豪以《阿戴正傳》改編台灣秀場大亨跌宕傳奇的人生；金鐘編導靳家驊《東海東邊的少年》搬演過去叱吒一時的台灣網路奇蹟；台馬合製團隊則聚焦1970年代橫行於馬來西亞的《大盜：莫達清》。

細膩深刻的女性故事亦是一大亮點。《40歲還住在一起的我們》由楊謹華跨刀製作，以三位中年閨密的同居生活探入當代女性心理；《模仿犯》製作人湯昇榮打造《球勝女王》，呈現職棒經紀人的奮鬥與掙扎；符昌鋒編導《老派少女》改編自暢銷書〈老派少女的購物路線〉，用料理串起三代女人的共同記憶；《第一次遇見花香的那刻》金鐘編導鄧依涵以《花神日記》，再度著墨閨密間深厚曖昧的情誼。

犯罪驚悚類型則各有獨特切角。《天橋上的魔術師》製作團隊的《成為怪物以前》拍攝命案清潔師以氣味追兇；《台灣犯罪故事》洪子烜導演與原班團隊結合黑道與宮廟文化推出《黑白清道夫》；《詭扯》導演許富翔的《子時前就要睡覺》上演中醫怪才玄妙破案；《返校》劇集導演劉易讓算命師誤入黑幫成為《黑道風水師》；王麗文導演與香港金像獎最佳編劇關皓月聯手，《人間作業》追查兒少性剝削集團；《椒麻堂會》製作團隊融合港式殭屍、竊盜電影掀起《一年一度搶冥紙大戰》。

更有作品展現鮮活創意，別緻設定引人入勝。「反正我很閒」知名YouTuber陳奕凱執導《超能診所》，天才精神科醫師組走鐘團隊笑鬧演出；新銳導演游智涵的《整個世界，只有你連上了我》融合BL戀情、奇幻與輕推理；美籍編導雷利帶來擅長的酷兒創作《幻妝曲》，妖豔變裝角色翻演台味音樂劇；連俊傑編導動畫《除夕夜狂想曲》，帶來驚喜科幻的視覺盛宴。

歷年入選的劇集企劃案，也陸續製作上映，已於串流平台播映的包含《我願意》、《不良執念清除師》，其餘拍攝或後製中則有《何百芮的地獄毒白》、《非殺人小說》、《塑膠花》、《聽海湧》、《影后》、《人生清理員》、《你好，我是接體員》、《喝酒吧！笨蛋》等，類型豐富，精彩可期！

2023金馬創投會議將於11月20日至11月22日於台北盛大舉行，FPP／WIP電影企劃案入選名單將於九月底公布，得獎名單11月22日於閉幕典禮公布。