彰化縣竹塘鄉1處鵪鶉場通報其場內鵪鶉異常死亡，彰化縣動物防疫所派員移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，昨天檢驗結果確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。動防所防疫人員今天完成該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺6萬5524隻鵪鶉。

禽流感雖通常盛行於秋冬，但動防所指出，最近國內仍零星有禽流感案例傳出，加上最近午後時有雷陣雨加上雨後高溫，溫度及濕度變化大，易造成家禽高度緊迫，使得家禽免疫力下降而罹病。

該所呼籲，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入。

養禽業者並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場；另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以盡早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散。

彰縣府提醒養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。