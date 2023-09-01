響應交通部今年交通安全月主題「人本交通-停讓文化」，高雄市交通大隊今日下午前往新崛江商圈的行人較多路口，與吉祥物「平平安安」、志工們一同宣導，呼籲行人要「停看聽」，車輛駕駛則是「慢看停」，盼透過觀念宣導，降低事故發生；現場卻有民眾歪樓，看到吉祥物直呼「卡哇伊」，並爭相合照留念。

交通大隊指出，為響應今年交通部9月份交通安全月「人本交通-停讓文化」，落實宣導路口「車輛慢看停、行人安全行」等正確交通安全觀念及交通法令常識，今日下午2時許，與吉祥物「平平安安」、志工們一同前往新興區中山路、五福路口，手舉「停看聽．安全行」、「停讓行人，從我開始」標語，向許多路過逛街的民眾宣導道安交通意識；然而有民眾見到平平、安安後不禁歪樓，直呼「卡哇伊」並一同合照。

交通大隊表示，車輛要做到「慢看停」，放慢路口放慢速度，看看四周注意周遭人車，並停讓行人通過；行人則要做到「停看聽．安全行」，停在安全地點停等並看清遵守號誌且秒數足夠再通過，過馬路不分心不滑手機盯住來車，最後在聽注意車輛警示音，保障過馬路安全。另外開學到到來，亦向青年族群加強宣導「不超速、不逼車、不無照駕駛」

交通大隊大隊長張偉中表示，據交通部統計，高雄市今年1至6月30日死亡人數，較去年同期減少22人、行人死亡人數較去年同期減少9人，均為全國表現最佳。高市道安團隊將持續努力，鞭策同仁改善交通，不論是硬體或環境，目前已統計十大易肇事路口、車流量大路段，於上下班時間加派警力疏導，以及路口加設科技執法，希望從宣導、執法層面，減少車禍傷亡。