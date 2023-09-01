大陸《檢察日報》正義網報導，大陸最高人民檢察院9月1日指出，西藏自治區人大常委會前黨組成員、副主任紀國剛涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由大陸國家監察委員會調查終結，經大陸最高人民檢察院交辦，由四川省成都市人民檢察院審查，成都市人民檢察院已向成都市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告紀國剛享有的訴訟權利，並訊問了被告紀國剛，聽取了辯護人意見。

檢察機關起訴指出：被告紀國剛利用擔任前國家發展計畫委員會投資司助理巡視員，國家發展和改革委員會固定資產投資司助理巡視員、副司長，西藏自治區人民政府黨組成員，西藏自治區發展和改革委員會黨組書記、副主任、黨組副書記、主任，西藏開發投資集團有限公司董事長，西藏自治區人民代表大會常務委員會副主任等職務上的便利，或利用其職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；在兼任西藏開發投資集團有限公司董事長、法定代表人期間，徇私舞弊，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失，依法應當以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任。

正義網報導，紀國剛2023年5月被「雙開」。「雙開」通報顯示，紀國剛喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重違背新時代中共的治藏方略和新發展理念，肆意濫用中央和地方專項資金，落實中共中央重大決策部署不力，不履行全面從嚴治黨主體責任，造成嚴重政治危害，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，貪圖享樂，長期接受私營企業主安排的高檔宴請，超標準配備使用公務車輛；違反組織前則，不按規定報告個人有關事項，利用職權和職務影響為親屬及他人違規安排工作；違規收受禮品禮金；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、專案審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫權妄為，致使國家利益遭受重大損失。

紀國剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中共二十大後，打虎動作頻頻。《中國新聞周刊》報導，中國人民銀行副行長范一飛、遼寧省瀋陽市人大常委會主任付忠偉等先後被查。紀國剛是中共二十大後西藏首虎，也是二十大後第四個被查的中管幹部。

公開資料顯示，紀國剛是吉林延吉人，長期在大陸國家計委（國家發改委前身）、西藏自治區任職，2016年任西藏自治區人大常委會副主任，直至落馬。

他歷任大陸國家計委機關團委書記，國家計委投資司非工業處處長、投資司公共事業投資處處長，國家發展改革委固定資產投資司副司長、巡視員等職。

2012年12月，紀國剛空降西藏，歷任自治區發改委黨組書記、副主任，自治區政府黨組成員，區發改委黨組副書記、主任。2016年任自治區人大常委會副主任，兼區發改委黨組副書記、主任；同年11月任自治區人大常委會副主任，兼區發改委黨組書記。