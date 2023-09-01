新北市環保局31日邀請18家凹版印刷業者觀摩新北市揮發性有機物(VOCs)減量示範廠「聯賓塑膠」，由聯賓公司董事長江勝吉親自分享工廠VOCs減量、防制技術提升及推動製程改變的過程與效益，扮演領頭羊的角色，分享改造經驗與汙染減量技術，希望帶動更多企業共同為新北市空氣品質盡一份心力。

環保局表示，VOCs為臭氧的前驅物之一，為加強臭氧濃度改善，推動VOCs減量勢在必行，環保局2022起透過產官合作，輔導企業自主減量，幫助企業在經濟與環保間取得平衡。

環保局指出，聯賓公司主要生產各種PE袋模並針對客戶需求進行客製化印刷作業，生產過程中會產生大量VOCs，逸散到大氣中將影響空氣品質，聯賓公司配合汙染減量政策提升防制設備效能，為首家與環保局簽署「推動VOCs減量合作備忘錄(MOU)」的業者。

聯賓公司董事長江勝吉表示，在環保局的指導建議下，公司斥資採購「蓄熱式焚化處理設備(RTO)」作為去除VOCs的防制設備，透過熱焚化裂解的方式破壞VOCs。為使防制設備效益最大化，去年再投入強化前端汙染收集，達到即使在人員、物料出入時，汙染物也不會逸散出廠外。

江勝吉說，目前整體汙染削減率已經提升至95％以上，累計不僅減少390公噸的VOCs排放量，空汙費支出每年也減少約200萬元，未來將評估低揮發性原料的運用，朝向「源頭減量」再降低汙染排放。他表示，此次與環保局攜手，期讓同業透過實廠觀摩傳承改造經驗，並促進污染減量技術的交流。