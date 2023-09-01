農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」，竟可以拿到上億元補助款，遭外界質疑。國民黨高市立委候選人陳美雅、李明璇舉辦記者會，怒轟中央口說解決缺蛋危機，但實際上圖利特定廠商，「超思根本是高端2.0」，要求中央講清楚說明白。

陳美雅質疑，為何只有幾家特定業者能夠獲得政府雞蛋價差補助，希望政府可以說清楚講明白。其中，最有疑慮的就是超思公司資本額只有50萬，但她卻可以獲得中央的1億多元價差經費補助，呼籲中央公布相關數字講明白，中央口說是幫助人民解決缺蛋危機，但實際上根本是圖利特定廠商。

陳美雅指出，他們到現場勘查，發現超思公司外觀就是一間民宅，沒有任何招牌，也無任何營業跡象，看起來就是1人公司、人頭公司，為何這間疑似人頭公司可以獲得政府1億多元的補助，且進口的雞蛋還不符合台灣健康標準，請問這些錢到底進了誰的口袋？

「超思公司根本是高端2.0」，李明璇質疑，民進黨政府為了解決缺蛋危機，農業部編列5.7億經費補助進口雞蛋，但竟然有一家資本額才50萬，且去年9月才成立的一人公司，進口巴西雞蛋就拿到1.75億補助，直接擊敗其他多年雞蛋老廠牌，所以他們合理懷疑超思公司根本就是當初的高端公司2.0。

李明璇狠酸，從之前的高端疫苗開始，再到去年的快篩及今年的缺蛋，都是民進黨熟悉的套路，其中的道理就是有缺東西就有得賺，大家在這2、3年當中可以看到民進黨政府已經形成一個非常大的「賺」循環，只要人民缺什麼，他們就成立一個國家隊，幫自己的荷包賺滿滿，民進黨就是如此貪婪、貪腐的集團。