隨著中共大幅放寬購置房產貸款條件，營造地產業寬鬆條件，債務纏身的恒大地產董事會主席許家印卻傳出遭到限制行動的消息。據陸媒報導，許家印身在廣州，但受當局限制不准接見外人，目前仍在處理公務，員工已無法直接接觸許家印，業務上需要簽字則由其身邊的工作人員代轉。

房地產開發商恒大集團爆發債務危機後，董事會主席許家印已極少公開露面。據陸媒報道，許家印目前常駐廣州，但不可隨意見外人，連公司員工要找他簽字也變得非常困難。雖然如此，他仍在參與公司運營，每天都會到公司處理公務。

香港《經濟日報》指出，中國恒大和恒大物業2家公司至今暫未就挪用134億元人民幣事宜達成償還的具體方案，有部分機構投資者已經在尋求可以起訴恒大管理層的方法，可是卻不知道他人身處何方。

陸媒《紫財經》獨家報導稱，許家印目前常駐廣州，但行動已被控制，不可隨意見外人。以前員工處理公司業務時可直接找他簽字，現在若有需要，在經過報備後，由其身邊工作人員轉交後簽字。

報導指出，前恆大集團董事局副主席、總裁夏海鈞辭職後曾一度常駐香港，現在已離開香港，暫時不知去向。

另據廣州恒大足球俱樂部公眾號的消息，許家印7月4日主持召開了足球俱樂部會議。這應該是許家印最近一次對外發布的行程信息。

不久前許家印妻子丁玉梅轉為「獨立於本公司及其關連人士的第3方」，兩人離婚一事引起外界熱議。報導指出，丁玉梅已經與許家印早在去年就已辦理離婚手續。不過，有關丁玉梅的訊息，接近恒大的相關人士都表示不太清楚。