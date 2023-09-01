樓心潼挺孕肚受訪。 （嬰兒母親提供）

37歲演員樓心潼（樓樓）跟老公翟先生2021年閃婚，因為從事科技業的他要去美國出差，她原本打算跟去，行前驗孕竟出現2條線，但因為之前曾有胎停經驗，加上第2條線極淡，她坐在廁所裡上演各種小劇場：「淡到快看不到，到底是有還沒有？」「第二條線這麼淡，是不是隨時會消失？」「第二條線這麼淡，是不是代表寶寶不健康？」

然後樓心潼默默推開廁所門，把驗孕結果拿給老公看，老公說「這個，看起來是大概也許有，但也說不定沒有」，她被老公逗笑：「你這是什麼答案啊！」但這回答讓她緊繃的情緒突然放鬆了下來。

後來問了婦產科診所的護理師，對方表示「兩條線有出來就代表有」，不過當時還比較前期，護理師建議樓樓兩個禮拜後再去院所檢查。第一次到醫院做檢查是在8週，聽到寶寶強而有力的心跳聲，樓樓跟老公都開心不已。

曾經有一段時間的樓心潼很自責、很焦慮，「我是不是哪裡做得不好」、「我怎麼都沒辦法懷孕」，好在有經紀人萁萁、黃鐙輝不斷地開導，要她放鬆心情，活在當下，去做自己喜歡的事，專注做好現在該做的每一件事。正面迎向生命中的美好於是樓樓學著放開胸懷，去做自己想做的事，多看美好的事物，「打高爾夫球的時候，看到一大片草原會覺得心胸跟著變開闊；看可愛寶寶的影片，會幻想自己有一天也有一個寶寶，抱著他跟他說話，帶他四處去玩」。

一切的調整剛好在懷孕的時候開始奏效，現在的樓心潼作息變得正常，「晚上大概11、12點就想睡覺，早上9、10點自然醒來」。樓樓說。看來肚子裡住著一個貼心的天使寶寶「小毛豆」，帶著他的媽咪一起健康過生活。有得吃都不挑，但就怕餓。

產檢的時候，老公比較關心的是寶寶健康的問題，會問醫師，寶寶的心跳多少？體重幾克？現階段這樣的大小正常嗎？因為覺得老公比較聰明，所以樓樓什麼事情都會詢問老公的意見，比如說樓心潼會覺得某項自費產檢好貴，很浪費錢時，老公就會說「這是我們的寶貝耶，妳怎麼會覺得是浪費錢？」因此，產檢期間醫師建議可自費的檢查，她幾乎都有做，很幸運地到目前為止的檢查結果，寶寶和媽咪都是平安健康，「希望就這樣順順利利到生產」。