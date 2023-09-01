屏東同安國小師生寫程式、拼組科技積木自創出一系列樂齡復健遊樂器，成果深受照顧者與長輩的喜愛。（謝佳潾攝）

屏東同安國小師生寫程式、拼組科技積木自創出一系列樂齡復健遊樂器，成果深受照顧者與長輩的喜愛。（謝佳潾攝）

屏東同安國小師生暑假至日照中心慰訪長輩時，發現失智長者有反應遲鈍現象，為此，他們寫程式、拼組科技積木自創出一系列樂齡復健遊樂器，成果深受照顧者與長輩的喜愛，開學後校方計畫讓孩子帶著作品走訪全南州鄉的關懷據點老幼同樂，並有意申請專利，藉此做為對學生創作的肯定。

同安國小教導主任蔡錦豐指出，帶學生走入社區慰訪長輩是同安的優良傳統，寒暑假期間也不例外，而今年暑假帶孩子慰訪日照中心時，有學生發現失智長輩的反應漸漸變遲鈍，因而萌生想幫忙的念頭，在大家集思廣益下，決定透過在校所學、利用科技導入協助。

孩子們在幾次慰訪中先是學習了解失智症，從中明白長輩們在面臨什麼問題後，便開始著手寫程式、拼組科技積木，隨後自創出一系列的樂齡復健遊樂器，有訓練顏色辨識器的「藍綠大對抗器」、訓練手掌反應的「血壓升高器」、訓練眼力、手力的「手眼協調機」，以及「左右接球儀」、「囊中取物機」。

蔡錦豐說，這些樂齡復健遊樂器都是學生錯中學的產物，經過反覆嘗試及實地與長輩試玩後，終於把最好的成果呈現出來，不僅長輩玩得很起勁，連日照中心組長都很肯定這一系列復健遊樂器的專業水準。

蔡錦豐開心道，暑假期間，孩子們不僅自創出這套失智新療法，還至日照中心、2關懷據點與長輩分享，深受照顧者與長輩喜愛，如今開學後分享行動不間斷，計畫透過彈性課程或社團時間，讓孩子繼續帶作品走訪全南州鄉的關懷據點老幼同樂，此外，也有意申請專利，藉此做為對學生創作的肯定，而這也是108新課綱生活素養學習的落實。