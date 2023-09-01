中度颱風海葵短短24小時豬羊變色，路徑二次南修，從原本對台灣沒有直接影響，到如今恐成為4年來第一個登陸的颱風。對此氣象粉專「台灣颱風論壇」也曝光最新路徑，直言不管哪條路徑，對台灣的威脅都非常大，「皮要繃緊了」。

「台灣颱風論壇」表示，氣象局已大幅修正海葵通過台灣之後的路徑，屆時進入台灣海峽後，至少會逗留到下周三(6日)，坦言若一直有在追歐美模式的人，看到最新一報都會直呼不可思議，因為海回來了個超級大迴轉。

論壇指出，海葵目前不管哪條路徑對台灣的威脅、負擔會相當大，皮要繃緊了，全台各地都要做好防颱準備。至於穿過台灣之後會怎麼走，變數仍相當多。

海葵颱風在昨(31日)下午路徑大幅南修，預估中心由基隆北海岸一帶登陸或擦過，成為西北颱，未料今天路徑二次南修，如今恐從花蓮、台東一帶登陸，穿過中央山脈，從嘉義、台南一帶出海，並在台灣海峽逗留3天，持續影響台灣。