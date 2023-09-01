《私刑教育3》將成系列最終章，同樣由丹佐華盛頓劃下完美句點。（索尼影業提供）

系列最終章《私刑教育3》終於於昨日（31日）在台上映，老當益壯的丹佐華盛頓再度殺出票房佳績，首日上映票房破450萬新台幣榮登開片冠軍，超越近20年前同樣由丹佐與達科塔芬妮搭檔的《火線救援》開片成績，為這部告別作留下輝煌的紀錄。

目前《私刑教育3》在電影評論網爛番茄上，維持91％的觀眾高評價，並且仍在不斷上升中，看過的觀眾都盛讚這是最完美的結局，外媒紐約郵報甚至宣布這是「系列中最佳的一部」，更多評論也稱讚電影是「今年夏天最棒的動作片」、「大師級暴力美學的交響曲」、「迷人又讓人心跳加速的完美結局」。迫不及待搶在首日進場的台灣粉絲們也紛紛在網路上分享好評，丹佐華盛頓溫柔又冷血的個人魅力征服滿場觀眾，今年最強殺神當之無愧。

已經68歲的丹佐體能狀態還是保持得非常好，並且在拍片現場不斷給大家驚喜。這次製作團隊請來《007：空降危機》、《金牌特務》及《不可能的任務》技術指導楊亮，來為勞勃麥考打造更致命的殺人招式。丹佐華盛頓的老搭檔導演安東法奎提到：「這一集比前作還要更加黑暗，因為勞勃的太太和周遭的親友都死了，又被自己的團隊背叛，他現在孤獨一人試圖在世界的一個角落找到歸屬，所以我希望他的招式能更直接更慘忍。」在設計動作時，楊亮說明道：「這次勞勃的殺招會更快速，不會有多餘的花招，如果他可以一下就把敵人殺死，那就絕對不會浪費力氣多打一下。這種風格很適合現在的丹佐，他有拳擊的經驗對拍攝動作戲很有幫助，他充滿爆發力的招數還是常常會嚇到我，所以我還是讓他親自演出大部份的動作場面。」

對於終於為勞勃麥考這個角色畫下句點，導演安東法奎難掩哀傷地談到，「殺青的時候我內心非常的激動，但是又感到滿足，能夠為這個觀眾最愛的系列拍攝三部曲，並且與丹佐合作五部作品，這一路走來真的很精彩。想到這就是《私刑教育》的終點，還是令我有點感傷。」至於大家最喜愛的丹佐是如何面對這場謝幕，導演安東笑道：「丹佐他對於這種感性的事其實有點像勞勃麥考，他不是一個喜歡道別的人，但是在最後一天他還是有向大家致意，不過一轉眼間他就消失在我們面前了哈哈。」