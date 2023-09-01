2024民進黨新北市立委參選人、新北市黨部主委何博文今遭國民黨指控碩士論文涉嫌抄襲。民進黨主席、總統參選人賴清德今(1日)下午與何博文同台出席活動，致詞雖未提到論文抄襲風波，但強調何博文有決心，決定要參選立委就沒有選議員，沒有「吃碗內，看碗外」。

何博文今下午與副總統賴清德參拜林口竹林山觀音寺，針對論文抄襲爭議，向鄉親重申所有的資料都已經說得很清楚，也呼籲對手藍委洪孟楷將自己的論文電子檔公開給外界檢視。

賴清德表示，認識何博文至少20年，在他任立委時何博文就是專業、客觀、公正的記者，支持何博文是為了栽培優秀的年輕人送到立法院。

賴清德也提到，支持何博文的第二個原因，是因為何博文有決心，沒有去選議員，很多人議員還沒選完就宣布要選立委，但何博文不一樣，決定要選立委就宣布不參選議員，說到做到、全力輔選黨籍議員，沒有「吃碗內，看碗外」，既然何博文有決心就要好好支持。賴也提到，何博文在政論節目上很專業、口才很好也為人民發聲，要送這種人才進立法院捍衛主權、為人民做事。

國民黨今召開記者會，揭露何博文淡江大學碩士論文嚴重抄襲，相似度高達58％，包括研究方法與限制通篇全部照抄，11頁論文結論中有10頁抄襲。

何博文今受訪時回應，他參選之前就有自己經過系統比對論文抄襲，今天也已經公布相似度的數據，離抄襲有很大的距離，對國民黨的選舉操作他感到很遺憾；他也指出洪孟楷自元智大學畢業之後就讀台大政研所在職專班，但論文的國圖紙本、電子檔都並未開放檢視，希望洪孟楷不要躲在文傳會的小弟後面，踹人一腳、弄小動作，不是很磊落、不是很光明，只會讓人看不起，洪孟楷只要敢說「我洪孟楷認定何博文論文抄襲」，就一定提告。