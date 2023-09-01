宋柏緯日前舉辦新專輯《一天的交界》試聽會。（夕陽音樂提供）

創作人宋柏緯推出首張創作專輯《一天的交界》， 親揭低潮與恐懼，坦率如私密日記，期待能和歌迷「交換秘密」。此外，他在發片前一天於台北地下音樂場景FINAL舉辦專輯試聽會，圈內眾好友鳳小岳、9m88、李英宏、温貞菱、阿部瑪莉亞、泱泱、?te壞特、LINION與滅火器主唱楊大正等人到場力挺。

《一天的交界》從2022年開始創作，當時宋柏緯正值搬家期間，一連換了幾個地方都覺得沒有歸屬感，在生活過得有點混亂的時刻，發現音樂成了情緒浮木，讓他從中找到安全感。同時，他隨著落日飛車前往歐洲進行巡演，在密集緊湊的演出行程中，種種巨大衝擊下產生的零碎靈感，成了專輯中的素材。

宋柏緯特地在專輯發行前夕舉辦專輯試聽會，不僅邀請專輯製作人之一 Jon Du、破地獄團員盧家齊以DJ Set演出，更找來何a擔任主持人；宋柏緯也分享專輯封面的想法，透露封面照片其實拍了100多張，在想像不同照片帶給聽眾的感覺後，最後他選用眼睛裡痣的特寫照，「我覺得這張作品的歌不是很討好、很舒適的曲目，因此想挑一張具有挑戰性的照片，呈現近距離、微觀的視角，把真實的一面展現出來。」