新北市一名媽媽向新北市政府消費者保護官投訴，稱她今年帶著4歲小孩欲購買國道客運車票，想著小孩免費就只買了全票一張，卻被客運以規定修正為「4歲以上兒童坐國道客運要繫安全帶」為由要求買半票，讓媽媽認為不合理投訴。

消保官為此呼籲交通部應盡速修正相關法規，並建議明定免費兒童票應有座位，落實政府照顧兒童政策，避免消費爭議。

龍騰遊覽車2021年載著新北市新店區復興里民活動行經蘇花公路時，因煞車不及撞上山壁道路，車上多名乘客因未繫安全帶摔出車外，釀成6死39傷，交通部也因此修訂道路交通條例，規定4歲以上兒童未依規定繫安全帶者須處駕駛人罰鍰。

然而新北消保官今年接獲一名媽媽申訴，指出她帶著4歲小孩準備搭乘國道客運時，被要求必須替小孩買半票，因為按照新上路的道交條例，小孩需要佔一個位子，「但小孩明明按規定就是免費」，認為兒童權益被影響。

新北消保官研究後發現，國內國光客運、和欣客運等5家客運公司規定｢未滿6歲、身高未滿115公分兒童免費」，且「不佔用座位者免費」、「佔位者請購買半票」，但在道交條例修正後，4歲以上、6歲以下的兒童變成要佔一個位子後才能繫上安全帶上國道，等於需付半票佔位而非免費，讓該年齡層的家長與兒童權益受損。

新北消保官為此呼籲，交通部應盡速與客運公司討論取得共識，以避免未來出現消費爭議。消保官並建議交通部比照目前新北公車上國道的做法，要求業者提供6歲以下的小孩免費座位。