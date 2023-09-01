台鐵太魯閣號408車次2021年發生嚴重事故，釀49死、213傷慘劇，第7、8節車廂現保存在桃園富岡機廠。因昨在車廂發現疑似頭蓋骨，鐵警與台鐵今再次搜查，下午搜查完畢。據悉，2節車廂共搜出94件乘客遺留物，大部分為3C電子產品配件和衣物等，後續將造冊公告開放認領。

鐵警刑大鑑識人員與台鐵今上午前往富岡機廠，重啟太魯閣號事故7、8節車廂搜索行動，搜索至下午約2時30分結束，在第8節車廂前段發現4塊疑似罹難者骨骸、中段發現4塊，今共發現8塊，再加上昨天發現的1塊，共9塊疑似骨骸，桃檢將安排DNA鑑定。

今日在2節車廂中，也搜出不少乘客遺留物，經統計共有94件，第8節車廂有83件、第7節有11件，多數為3C產品及配件包括手機和耳機等，還有衣服、鞋子、眼鏡、皮夾、手錶、毯子、雨傘等個人用品，還有一輛電動代步車，現場人員逐一拍照，後續將編碼造冊，並公告開放家屬認領。