台灣索尼行動通訊總經理筒(鹽)具隆(Tomotaka Tsutsushio)表示，看好此價格帶在整體市場中具有25%的市佔率占比，相信市場上有追求這一個價格帶的會是消費者追求的一種規格，可以吸引到消費者繼續購買，有信心做到營業目標。

Sony將客群慢慢轉移朝向金字塔頂端，談到價格部分，筒(鹽)具隆表示，以現在市場來看，觀察到全球高價手機的動能購買分布，年輕世代購買力很強，且似乎在選購時，年輕人對高價產品更願意下手，會調整自己的消費比例，反而有更高的購買力。不僅如此，他也大方分享，且今年先前推出的超旗艦Xperia 1V，銷售成績也超過年初預期。

另外，談到台灣手機市場，Sony認為，儘管整體的總量相較去年確實微幅下滑，但營業額卻是上漲，更重要得是，3萬元以上卻是唯一成長的區塊，加上考量業者也必須反映成本上揚，其實整個市場是在長大，消費者在購買時會就規格、品牌價值、設計等都會納入參考。

Sony也進一步分享到，目前3萬以上手機競爭度增加，但是品牌的選擇並不多，Sony還是看好這一塊會成長，不僅如此，Sony也發現，整體銷售「外擴力」夠是超過5%，所謂的「外擴力」就是由他牌轉移到Sony。

Sony Xperia 5 V搭載6.1吋螢幕，處理器為高通Snapdragon 8 Gen 2處理器、8GB RAM以及256GB/512GB UFS 4.0內建儲存空間。照相部分，Sony Xperia 5 V搭載全球首創雙層式架構CMOS感光元件Exmor T for mobile，也承襲Sony相機多項頂尖技術，內建Creative Look創意外觀、S-Cinetone for mobile以及全新進化的人像散景模式等功能，支援高品質的影像拍攝和風格；全新加入Video Creator影片製作器剪輯功能，僅需一分鐘即可自動處理選取的照片、影片和音樂快速出片，搭配更加升級的電池效能，配備5000mAh電池，並支援30W有線充電、15W無線充電，以及5W的無線反向充電功能。

Xperia 5 V(8GB RAM/256GB ROM)推出「哇酷黑」、「哇酷白」與「哇酷藍」三種質感配色，參考建議售價32990元，預計9月4日~9月10日全台搶先開放預購。