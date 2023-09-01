近日颱風連連，中度颱風「海葵」路徑預測將登陸台灣，讓許多民眾期待是否有颱風假可以放，而電影《奧本海默》日前上映後也在全球引起話題，就有民眾好奇是否能用原子彈來解決威力強大的颱風，其實氣象局前局長鄭明典早就解答過，直言相關討論是「很嚴重的誤解。」

威力強大的颱風、颶風往往會在全球造成嚴重災情，無時無刻都在提醒大自然的無情，人類現有的手段是否能夠提早影響颱風，傳出美國前總統川普（Donald Trump）曾在國安會議中提議用核子武器把颶風給「消滅」，雖然事後川普嚴正否認此事，但此想法卻頻頻被網友提起。

「這是很嚴重的誤解！」其實鄭明典早在2019年就曾在臉書發文，針對此事進行闢謠。他解釋，颱風是動態系統，並沒有一個實體可以被炸掉，且威力強大的颱風，平均每20分鐘釋放的能量就與一顆大型原子彈相同，若真的要討論此事，那也只能說「一顆原子彈的能量對颱風來說，實在微不足道」。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）也曾指出，相關討論並非川普所提出，而是早在1950年代就已出現，但使用核子武器「攻擊」颶風不只毫無作用，爆炸產生的輻射塵埃等汙染物還會隨著風暴迅速擴散，甚至影響到更多地方。