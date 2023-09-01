大陸節目《中國好聲音》黑幕連環爆，沒想到人氣節目《披荊斬棘》才開播，也驚傳有造假疑雲！有粉絲發現支持的男星，排名一夜之間從第一跌到二十名，甚至還有人向製作單位買票的截圖外流，掀起熱議；有忠實粉絲忍不住爆料，不是頭一回搞小動作，加碼抖出徐懷鈺在《乘風破浪》票數遭操弄一事。

日前有一名喜歡徐良的網友在微博發文，表示自己前一晚替偶像投票時，徐良的排名還是第一，有高達200多萬票，但隔一天再投票，徐良直接從第一變成二十名，一夜之間排名大風吹；另外男星投票頁面的順序，也由排名變成年齡排序，官方還把其中一個投票通道隱藏，讓粉絲投票變得更麻煩。

創作歌手徐良。（福茂唱片提供）

《披荊斬棘》被懷疑排名造假的貼文引起討論，有不少人很有感，紛紛坦言「綜藝都有劇本，根本沒有公平」、「現在連《披荊斬棘》也有搞黑幕喔？」、「沒有照節目組希望的方向走，就開始搞事了」；還有忠實觀眾無情吐槽節目製作組，「不是頭一回搞小動作了」，直言徐懷鈺參加《乘風破浪》也有被吞票，就是類似此次徐良票數被操弄的手法。

有參賽《披荊斬棘》的男星包括林志穎、瘦子、藍正龍、王耀慶、信（蘇見信）、唐禹哲、阿璞（李賢璞）、品冠、李玖哲、張棟樑、許紹洋、胡彥斌、陳楚生、張遠、王櫟鑫、徐良、胡兵、關智斌、馬伯騫、羅傑夫、伯遠、魏巡、寶石Gem、陸毅、鄭嘉穎、蘇小玎、蔡國慶、彈殼、何展成、馬曉龍、魏哲鳴。