證交所指出，受到全球通膨及升息政策影響終端消費需求，上市公司持續面臨庫存調整，致整體獲利衰退，受影響較大之公司主要來自電子零組件業、航運業、半導體業及光電業等產業。

證交所說，惟第一上市公司中仍有30家獲利成長，其中成長較大之產業包含化學工業、電機機械、觀光餐旅及通信網路業等。