據央行公布364天期定存單標售結果，僅吸引1,832.3億元資金進場投標，相較於上月同天期的2,261億元再下滑；尤其，本期投標金額倍數降至1.31倍，不僅遠低於上月同天期的1.62倍，更是自去年6月同天期以來新低倍數；本期得標比率增為76.41％，得標加權平均利率則升至1.162％。

觀察364天期定存單得標利率，去年升息前低至0.397％，且過去寬鬆環境下，利率長期在此水準徘徊；而去年央行升息以來，364天期定存單得標利率一路衝高，去年11月得標利率來到1.274％，創歷史新高，而隨著升息循環步入尾聲，反映在得標利率也逐漸下滑。

銀行主管表示，9月364天期定存單得標利率1.162％，當前價格不具吸引力，金融業者搶標意願自然就下降，投標倍數下滑，而進場搶標都以銀行業為主，主要是先前定存單到期後，有資金去化需求的業者才願意進場搶標。

銀行主管也說，美國聯準會（Fed）頂多再升息1碼（0.25個百分點），目前普遍預測9月不會升息，下次升息時間點應是年底，「跟著美國升息步伐，市場對於央行決策也有共識」；而觀察國內經濟狀況及通膨水準，出口、外銷訂單慢慢恢復，而消費者物價指數（CPI）也續下滑，從兩個面向來看，市場認為央行後續將暫時按兵不動。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。