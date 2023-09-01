南投縣政府大力支持下，南投縣原聲國際學院國中小學部落腳日月潭遊學中心，1日舉行開學典禮。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

馬彼得指揮原聲合唱團演唱3首動聽曲目，隨後由大溪聖方濟高神父帶領禱告。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

台灣原聲教育協會理事長馬彼得2008年創「台灣原聲童聲合唱團」，在紀錄片《看見台灣》中站在玉山頂高歌驚豔全國，在奧地利維也納的演出享譽國際，歷經15年籌備，南投縣原聲國際學院國中小學部落腳魚池鄉，1日在孩子天籟聲中舉行第1屆開學典禮。

南投縣原聲國際學院國中小學部落腳日月潭遊學中心，首屆招收60位學生，1日由校長洪春滿主持開學典禮，由馬彼得指揮原聲合唱團演唱3首動聽曲目，隨後由大溪聖方濟高神父帶領禱告，南投縣副縣長王瑞德也出席給予祝福。

王瑞德指出，教育是城市進步的原動力，縣長許淑華希望南投的孩子能擁抱世界、走向國際，台灣原聲教育協會4月向本府提提出實驗教育機構的申請，縣府大力支持，盼南投縣原聲國際學院國中小學部成立後，在品德及教育學程兼顧下，讓孩子們更有自信，能夠找到自己的舞台，勇於開創更寬廣的康莊大道。

洪春滿表示，歷經15年期待，機構繼2018年新北關渡高中部成立後，國中小部今日開學，受限於校地，首屆只招收60名學生，但多年夢想已逐漸落實，未來教育理念就是要提升部落孩子的學科力、品德力、國際移動的能力，進而提升信仰及生活，藉由機構金牌老師設計的金牌課程，一定能培育出部落的典範、菁英，讓世界聽見玉山唱歌。

馬彼得說，課業外教孩子們練習合唱，建立信心，走出部落與世界接軌，多次參與國家重要慶典表演，也曾受邀10多個國家演出，2015年甚至受邀到奧地利維也納展演；許多孩子在協會陪伴下，完成大學學業，進入職場。有些孩子更在協會幫助下出國念書，目前已有3人在美國攻讀大學，4人在中國就讀世界聯合學院，盼協會陪伴更多孩子創造未來無限可能。