台灣民意基金會今（1）日公布最新民調，當問道「有人說：民進黨是一個和黑金勾結的政黨，請問您同不同意？」結果顯示，20歲以上台灣人中，4成3基本上同意民進黨是一個和黑金勾結的政黨，4成3不同意。也就是， 超過8百萬選民眼中的民進黨是一個與黑金勾結的政黨！台灣民意基金會強調，這樣的政黨形象是民進黨史上 頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。

台灣民意基金會臉書指出，從年齡層看，54 歲以下多數同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨。從教育背景看，教育程度越高，越傾向同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨。從政黨支持看，即使是民進黨支持者中，也有1成4同意民進黨是一個與黑金勾結的政黨。

台灣民意基金會在臉書揭露，我們問：「有人說:「民進黨是一個和黑金勾結的政黨。」請問您同不同意?(黑金 指的是黑道與財團)」。結果發現，23.4%非常同意，19.5%還算同意，27.3%不太同意，16.1%一點也不同意，7.8%沒意見，5.9%不知道、拒答 。

台灣民意基金會認為，這項民調傳達了一個重要的訊息，那就是超過8百萬選民眼中的民進黨是一個與黑金勾結的政黨。這樣的政黨形象是民進黨史上頭一遭，隨之而來的政治代價將非常可觀。