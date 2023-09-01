今年8月下旬結束15年海外流亡生涯返國的泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），甫進國門旋即由警方逮捕送往監獄。戴克辛家族周四（8/31）向王室提交赦免申請，泰國王室周五（9/1）發布王室公報（Royal Gazette）宣布，戴克辛的8年刑期獲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）准許減為1年。

路透社報導，今年74歲戴克辛於8月22日搭乘私人飛機返抵泰國，入境後旋即送往泰國最高法院受審。塔克辛被控在擔任總理掌權期間濫權、利益衝突等罪名，遭判有期徒刑10年，合併執行刑期8年。他的政權2006年遭泰國軍方推翻，為了逃避審判，他選擇流亡海外，至今15年。

戴克辛入監第一晚就因胸痛、高血壓送往警察醫院住院。周四他透過家族向泰國王室呈遞赦免請求。泰國王室周五發布文告宣布，戴克辛「曾任總理，他為國為民做了好事，並且效忠君主政體」，「他尊重程序，認罪，懺悔，接受法院判決。現在他上了年紀，有病在身，需要接受專業醫療照顧」。

泰國前總理塔克辛結束15年海外流亡生涯，上月返回泰國入監。

戴克辛的律師向路透社表示：「這是陛下對戴克辛展現的仁慈。泰國人應該接受而非批評這個結果，否則可能被視為觸犯王權。」泰國法律嚴格禁止批評君主，違者最高刑期15年。

戴克辛是億萬富豪，身在海外15年期間仍對泰國政壇具有影響力，2001年以來，每次大選都是由聽命於他的政黨勝出。不過，今年他充滿戲劇色彩的「歸來記」為本次大選過後國會任命總理的投票蒙上陰影。囊括最多席次的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）遭國會二度否決參選總理，第二大黨為泰黨（Pheu Thai）結合軍方勢力與其他10個小黨推派地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）上陣，順利在參眾議院750席獲得過半支持，拿下總理大位。

本次與為泰黨結盟的親軍方與保守派政黨與2006年、2014年推翻戴克辛與相關勢力政府的高階將領有關，不過，這次為泰黨背後有戴克辛支持，戴克辛返國、入監後隨即住院的時機助長泰國輿論揣測，民眾懷疑戴克辛與軍方高層、保守派富貴階級勢力菁英達成協議，為他結束流亡的大動作搭轎。戴克辛陣營與為泰黨對此均已否認。

戴克辛現仍住院，當局稱他需要專家與先進設備醫治。