香港女星張敏過去和周星馳合作多部電影，被封為「 初代星女郎」，因在電影《賭聖》中飾演綺夢一角爆紅，奠定一代女神地位，淡出演藝圈多年的她，日前在泰國被網友巧遇，保養得宜令人驚豔，而她近日在社群曬出一段影片，被指疑似曝光在泰國的豪宅，引起熱議。

有網友爆料，「張敏和老公（應為男友）在清邁買了房子，以前每年都來兩次，三年疫情一直沒有來」，而上月30日，她在微博曬出一段悠閒喝茶的影片，疑似曝光在清邁的豪宅。

只見她穿著灰藍色背心長裙，搭配一頭秀麗長髮，狀態保養得宜，而豪宅客廳看上去相當寬闊，混合泰式風格和現代風，還有不少精美擺設和佛像，並掛著水晶吊燈，除了室內裝潢奢華，戶外還有私人游泳池，環境相當悠閒寫意。

其實，之前也有網友曬出在泰國巧遇張敏的照片，55歲仍保有凹凸有致身材，狀態依舊超好，不過也有人認為她太瘦了，「我覺得張敏的老在手臂」。張敏和小10歲師兄梵恩愛多年，近年小倆口定居大陸，過著深居簡出的生活。