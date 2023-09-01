本名曾耀鋒的曾國緯成立im.B平台，用假債權吸金、詐騙90億多元，他及女友張淑芬等人遭起訴，台北地方法院法官許芳瑜開庭審理，曾男坦承詐欺但否認涉犯銀行等罪，不過，由於曾男因違反槍砲彈藥管制條例遭判刑2年6月確定，他通緝逃亡被逮後，恐將發監執行，暫時無法獲交保在外。

至於同案遭起訴的被告、曾的同居女友張淑芬，在法庭上哭著否認犯案，她說只是在公司負責行政事務，不知道曾變造債權進行詐欺，也不知非法吸金一事，至於檢方起訴她明知曾是通緝犯且酒駕，卻故意藏匿人犯，她也否認犯罪，她哭著求法官讓她求保，讓她想辦法面對未來司法訴訟。

50歲的曾男展現他一流的口才，曾說從2015年經營平台且自認沒有違反銀行法，但因2019年經營不善才做假的債權， 他說當時「我迷失了」「我走歪路」 ，才用假債權進行詐欺；他的律師說，曾男因另案須發監執行，但請求法官不要裁定「禁見」。

起訴指出，有四海幫背景的曾國緯（本名曾耀鋒），因槍砲案判刑確定遭通緝，找父親曾明祥掛名金隆科技負責人，自己為實際負責人，自2015至2016年創立im.B平台，2018年架設網站，由女友張淑芬任總經理，找12名人頭債權人，藉由媒合不動產借貸進行債權認購方式吸金。

曾男等人以年息9％到13％不等、保證期滿可兌回本金等話術招攬投資，指示業務員、幹部認購平台債權，製造認購活絡假象，2019年更重複上架虛偽不動產債權，誘騙投資人。im.B自去年起無法按期發放利息，今年4月10日有投資人未收到利息，成立自救會向檢警調檢舉，全案曝光。