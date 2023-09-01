iTRAQ首波將搭載於8噸、17噸及曳引車，2023年9月1日起凡購買此三車款，提供新購車輛3年免費聯網服務，利用即時車況情報及進階衍伸應用降低營業風險、保護駕駛安全及提升管理效率。

iTRAQ車聯管理系統三大效益，其一為營業不中斷的遠端診斷、智能保養。

其二安全零死角，HINO 6期安規車輛配備的PCS預警式防護系統及LDWS車道偏移警示系統作動後，將以手機推播提醒顧客駕駛可能發生危險狀況，顧客可即時掌握駕駛狀況。且遠端胎壓管理，車主售後加裝服務廠授權之TPMS胎壓偵測系統，iTRAQ可遠端讀取胎壓、胎溫，並可設定胎壓標準值，低於標準值系統將自動發出警告，提醒業主進行管理。

最後的管理高效率，利用超速、怠速、油門深度、急加減速及經濟轉速等5項指標進行駕駛評價，協助駕駛養成省油、安全的駕駛習慣；並且提供GPS相關功能，利用車輛定位、軌跡回放、電子圍籬及任務派遣功能，協助顧客將日常車隊管理業務電子化，減少繁雜的文書作業。

HINO 8噸、17噸及曳引車提供符合六期安規的安全防護配備，包含PCS預警式防護系統、LDWS車道偏離警示系統及VSC車輛穩定控制系統等，配合iTRAQ車聯管理系統有效提升行車安全及管理效率。