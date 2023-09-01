本周稍早，Cleveland Bakers and Teamsters退休基金提起訴訟，指責亞馬遜董事會對Blue Origin提供了價值數十億美元的合約，但從未考慮過競爭對手馬斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX作為替代發射提供商。

亞馬遜的Kuiper計畫規劃由3000多顆衛星組成一個網絡，可向偏遠地區發射網路訊號，為馬斯克星鏈計畫的主要競爭對手。

該退休基金說，啟動合約是公司史上第二大的資本支出，亞馬遜史上最大的是2017年以137億美元收購Whole Foods。

訴訟稱，亞馬遜在該計畫中已經為三個發射供應商支付了約17億美元，其中包括5.85億美元支付給被貝佐斯的Blue Origin。訴訟並稱，公司至今仍未將一顆Kuiper衛星原型送上太空軌道。

亞馬遜在今年稍早時說，Kuiper計畫將在今年稍晚批次生產衛星，並在2024年與商業客戶進行beta測試。

亞馬遜在2024年的開發目標，以履行FCC監管要求，是到2026年要發射半數由3236顆衛星所組成的Kuiper衛星網路。